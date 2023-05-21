Валерия Ланская раскрыла причины развода с бывшим мужем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Ланская развелась с мужем из-за нехватки внимания и взаимных претензий

Валерия Ланская раскрыла причины развода с бывшим мужем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Проблем в семье, по словам актрисы, было предостаточно. Но расставание прошло без скандалов и выяснения отношений. Как знаменитости это удалось?

Актриса Валерия Ланская впервые рассказала о причинах развода с кинорежиссером Станиславом Ивановым. В браке с ним знаменитость была семь лет, родила сына Артемия, а в 2022 году тихо и мирно они расстались.

«Мне Стаса было очень мало. Понятно, профессия подразумевает выезды. Мне это было понятно, я радовалась, что у него есть работа. Полноценных дней без разговоров, компьютеров, встреч не было. Пришли к этому решению обоюдно, спокойно», — поделилась Ланская в одной из программ на федеральном канале.

Причины для недовольства были не только у Ланской, но и у Иванова. Однако какие, актриса не стала уточнять. При этом сохранить дружеские отношения помог брачный договор, согласно которому квартира осталась у Ланской, у кинорежиссера — только машина. Так паре удалось избежать имущественных претензий. После развода Иванов не прервал связь с наследником.

«Это нелегко, это большой этап жизни, это родной человек. Большая часть переживаний была связана с Темой. Он помогает сыну. Мы прописали в договоре это», — добавила актриса.

К слову, сейчас в личной жизни актрисы все прекрасно. Еще в прошлом году она представила публике нового возлюбленного. Им стал танцор Эдгар Голосный. Он младше Ланской на четыре года. Поначалу отношения напоминали служебный роман, но со временем чувства разгорались сильнее. В начале мая знаменитость похвасталась, что мужчина сделал ей предложение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерия Ланская убедила сына принять ее развод и нового возлюбленного.

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