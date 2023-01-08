Валерия Ланская рассказала, как убедила сына принять ее развод и нового возлюбленного

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Игорь Рязов
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Актриса Ланская смогла не травмировать сына новостью о разводе и новом возлюбленном

Валерия Ланская рассказала, как убедила сына принять ее развод и нового возлюбленного

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда театра и кино рассталась с мужем — режиссером Стасом Ивановым — после семи лет брака. Все узнали об этом, когда она вышла в свет с артистом балета Эдгаром Голосным.

Актриса Валерия Ланская рассказала, что убедила семилетнего сына Артемия принять ее нового возлюбленного — артиста балета Эдгара Голосного — с помощью долгих разговоров и подробных разъяснений. Об этом и подробностях развода с мужем она рассказала порталу 7Дней.ru.

«Эдгар уже стал другом для Темы. Он водит его на занятия, занимается, они вместе играют. Это здорово! Поэтому благодаря теплу и суперпозитивной атмосфере дома никакой травмы у ребенка нет. <…> Самое главное, мне удалось донести, что папа у него остался и очень его любит. И мы вместе будем дружить, общаться, видеться, проводить время», — рассказала знаменитость.

При этом Валерия призналась, что семилетний Артемий не сразу принял новость о разводе мамы и папы. По словам Ланской, ей потребовалось ответить на множество вопросов. Также она приводила примеры семей, где родители сохранили брак, но постоянно ругаются друг с другом. Они с мужем решили иначе.

«К этому серьезному решению пришли вместе. И после развода, через некоторое время, уже каждый из нас обрел свое счастье. Сейчас у меня в жизни началась новая страница. Эдгара я знаю давно. Мы познакомились девять лет назад в мюзикле „Граф Орлов“. Я любима и люблю!» — поделилась актриса.

Валерия Ланская семь лет была замужем за режиссером Стасом Ивановым. Публика узнала об их разводе, когда знаменитость появилась на светском мероприятии не с ним, а с Эдгаром Голосным. Как сообщал 5-tv.ru, артистке удалось сохранить дружеские отношения с мужем. Она надеется, что он вскоре тоже обретет свое счастье.

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