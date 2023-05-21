Где Степа? Что стало с мальчиком, пропавшим после пожара в Свердловской области

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Полина Долгова
Полина Долгова 57 0

Пропавший в Свердловской области трехлетний мальчик погиб

Где Степа? Что стало с мальчиком, пропавшим после пожара в Свердловской области

Фото: www.globallookpress.com / George Buid

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Во время воспламенения малыш провалился под пол.

Трехлетний Степан, который пропал в поселке Ертарском Свердловской области, погиб. Тело ребенка нашли пожарные во время разборов завалов сгоревшего дома, сообщает портал E1.

По предварительной информации, 19 мая взрослые уехали в Тугулым за покупкой товаров для дома и кормом животным. Дети остались одни. Старшему сыну было 14 лет. В отсутствие взрослых в доме произошло воспламенение.

«Старший парнишка молодец, не растерялся, успел вытащить ребятишек. А Степку не нашел», — рассказала местная жительница.

Спасательные службы так же долго не могли найти мальчика. Предполагалось, что из-за страха Степан мог убежать и потеряться. К сожалению, все завершилось трагедией. Тело ребенка нашли в доме — во время паники малыш провалился под пол.

В поисках мальчика принимали участие волонтеры из Тюменской, Курганской и Свердловской областей, также его искали сотрудники экстренных служб и полиции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где пропавшие сестры из Кемерово провели всю ночь.

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