Медленно, но верно: что ждет Зеленского в «проклятую дату Украины» через год

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 43 0

Таролог предупредила о смертельной опасности даты 20 мая для Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky; ВКонтакте / Марианна Абравитова; Reuters / ASSOCIATED PRESS; RUV HOST BROADCASTER; UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE HANDOUT; UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE; 5-tv.ru

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В 2019-м бывший шоумен вступил в должность президента страны. С тех пор почти ежегодно 20 мая происходят глобальные перемены для Киева.

Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года. А 20 мая 2024 года он может лишиться карьеры и даже жизни. Такое мнение выразила таролог Марианна Абравитова, комментируя 5-tv.ru загадочную закономерность в этой дате.

«Для Зеленского эта дата серьезно вписана в судьбу», — заявила эксперт.

Начиная с 2019 года в этот день, 20 мая, происходили какие-то трагические события с Украиной. В 2022 году Киев потерял Мариуполь, в 2023-м — Артемовск. В следующем году, вполне возможно, карьера Владимира Зеленского подойдет к концу.

«Дело не в мести, а в самой личности Зеленского. Дело в том, что он медленно, но верно идет к окончанию своей карьеры и своей жизни, возможно», — подчеркнула Абравитова.

Своей смертью украинский лидер не умрет, потому что как только он перестанет быть президентом, его личность станет слишком неудобна. Зеленский будет фигурой, которая слишком много знает и не всегда подчиняется контролю из-за наркотической зависимости, отметила Абравитова.

«Он становится тревожащим элементом, за которым не уследишь, что он лишнего скажет и сделает. Поэтому очень высока угроза того, что в мае 2024 года, возможно, в его кармическую дату, хозяева его устранят», — подвела итог таролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 20 мая называют «проклятой датой» для Украины и Зеленского. 

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