«Представляете себе?» — Петросян лично раскрыл подробности своей госпитализации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 51 0

Евгений Петросян сообщил, что два дня провел в больнице

«Представляете себе?» — Петросян лично раскрыл подробности своей госпитализации

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

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Знаменитый юморист не теряет позитивного настоя и смеется в лицо неприятностям.

Российский юморист Евгений Петросян лично прокомментировал сообщения о своей госпитализации. В эфире программы одного из федеральных каналов он рассказал, что действительно провел два дня в больнице, однако это был лишь плановый осмотр.

«Я планово проверялся два дня, а вы из этого создали черт возьми что. Все в порядке, представьте себе?» — признался 77-летний артист.

Знаменитость также отреагировал на болезни, которые ему приписывали в СМИ. Ресурсы пестрили заголовками о том, что у Петросяна якобы серьезное сердечно-сосудистое заболевание. Другие писали, что у артиста открылось кровотечение после установки зубного импланта. По словам юмориста — все предположения смехотворны.

По отросшей бороде артиста журналисты сделали вывод, что Евгений лукавит и на самом деле провел в больнице чуть более, нежели пару дней. Однако он заверил — просто решил порезвиться и отрастил растительность на лице, которая ему, к слову, совсем не понравилась — колется.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились новые подробности о состоянии 88-летнего Глеба Панфилова.

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«Представляете себе?» — Петросян лично раскрыл подробности своей госпитализации

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