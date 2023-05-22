Виктория Боня похвасталась лицом, «как у девственницы»: «Волшебство»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Виктория Боня рассказала о перенесенной омолаживающей процедуре

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victoria Bonya; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Знаменитость прошла новейшую омолаживающую процедуру.

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня похвасталась результатом «чудодейственной» омолаживающей процедуры, после которой лицо у нее преобразилось до, казалось бы, раз и навсегда утраченного состояния.

«Сделала процедуру. Ребят, ну вообще — лицо как у девственницы… Что-то волшебное», — поделилась Боня с подписчиками.

Со слов знаменитости, она воспользовалась услугами известной косметической компании, где ей «под напором холодного кислорода „вбили“ под кожу» омолаживающий коктейль. Результат превзошел все ожидания в отличие от «прошловековой» мезотерапии, заявила Боня.

«У тебя наливается кожа изнутри. Так не сделаешь иголками», — пояснила она.

Не так давно 43-летняя звезда решила омолодиться и впервые легла под нож пластического хирурга. Результатами операции она по традиции похвасталась подписчикам в соцсети. Боня опубликовала снимки лица «до» и «после» вмешательств, однако каким именно процедурам подверглась, раскрывать не стала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня хочет создать аналог площадки для знакомств Tinder, объявившей о своем уходе из России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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