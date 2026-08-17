Не довести до зависимости: как контролировать поведение подростка в сети

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Важно не пропустить момент, когда у ребенка начинает меняться поведение.

Фото, видео: Sven Simon/ТАСС; 5-tv.ru

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Львова-Белова: родители должны контролировать время ребенка в сети

Чтобы увлечение нейросетями и интернетом не переросло у ребенка в опасную зависимость, должны позаботиться прежде всего родители. Такое мнение высказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Для этого важно не пропустить изменения в поведении подростков, вызванные влиянием контента из сети.

«Я сторонница, например, родительского контроля. Я считаю, что нужно регулировать то время, которое ребенок там находится, и отслеживать те платформы, на которых он проводит много времени. Потому что мы можем это сделать, и это в наших силах», — сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По словам детского омбудсмена, важно оградить подростков от чрезмерного использования гаджетов, а взамен создавать подходящую среду для развития.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возможном вреде чрезмерного желания родителей понять каждый поступок ребенка. По словам специалиста, постоянные попытки «расшифровать» поведение и найти причины каждого каприза могут подменить искреннее принятие и привести к тому, что взрослые перестают видеть настоящую личность ребенка, смотря на него через призму своих предубеждений.

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Не довести до зависимости: как контролировать поведение подростка в сети

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