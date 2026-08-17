Смертельная угроза в крови: что такое синдром вдовы и кто рискует от него пострадать

Daily Mail: каждый пятый человек рискует стать жертвой синдрома вдовы

У каждого пятого человека на планете выявлен аномально высокий уровень липопротеина (а), или Lp(a), который серьезно повышает риск возникновения инфарктов и инсультов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Данное вещество представляет собой особую форму «плохого» холестерина, наличие которого невозможно определить с помощью стандартных медицинских тестов. Из-за скрытого характера патологии ее часто называют фактором «создания вдов», так как многие узнают о проблеме слишком поздно.

Британский актер Джеймс Бакли недавно признался, что находится в группе высокого риска после того, как специальный анализ крови подтвердил у него критический уровень Lp(a).

«Я не верующий человек, но иногда мне кажется, что Бог говорит: „Это тебя проучит“. С этим ничего нельзя поделать, и врач просто сказал, что мне нужно изменить образ жизни», — отметил артист.

Специалисты подчеркивают, что, в отличие от обычного холестерина, уровень Lp(a) почти полностью определяется генетикой, а не диетой. Это делает его особенно опасным, так как разрушение артерий начинается с самого рождения.

Профессор Каусик Рэй из Имперского колледжа Лондона сравнивает обычный плохой холестерин с пулями, а Lp(a) — с «базукой», подчеркивая разрушительную силу последнего для стенок сосудов.

Несмотря на отсутствие специфических лекарств в текущий момент, ученые тестируют новые препараты, такие как леподисиран, способные снизить уровень опасного белка на 94%. Медики рекомендуют всем пройти тестирование хотя бы раз в жизни, особенно если в семье были случаи ранних смертей от проблем с сердцем в возрасте до 40 лет.

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