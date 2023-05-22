Показали чувства: Де Ниро впервые появился на публике с мамой седьмого ребенка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 80 0

Де Ниро впервые появился на публике с мамой седьмого ребенка

Показали чувства: Де Ниро впервые появился на публике с мамой седьмого ребенка

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/R4924_italyphotopress

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Пара пока не решилась открыто рассказать публике о своих взаимоотношениях. Но после совместного выхода многие заметили — в их отношениях царит мир и гармония.

Голливудский актер Роберт Де Ниро, ставший недавно в седьмой раз отцом, впервые появился на публике с матерью новорожденной дочери Тиффани Чен. Вместе они посетили вечеринку, которая прошла в рамках кинофестиваля в Каннах, сообщило издание People Talk и опубликовало совместный снимок.

От назойливых фотографов пара решила не скрываться и не прятаться. Наоборот, возлюбленные охотно позировали и весь вечер держались за руки. При этом каких-либо комментариев об отношениях не давали. Но, глядя со стороны, многие отметили — Де Ниро с Чен выглядят счастливыми, в их паре царит мир, гармония и взаимопонимание.

К слову, у Де Ниро от первой жены Дайанны Эбботт есть двое детей: дочка Дрена и сын Рафаэль. В 1995 году у актера родились близнецы Джулиан и Аарон от его бывшей возлюбленной Туки Смит. Де Ниро также воспитывает сына Эллиота и дочь Хелен Грейс со своей бывшей женой Грейс Хайтауэр. Чен родила ему девочку, которую назвали Джиа Вирджиния Чен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о звездах, которые впервые создали семью в зрелом возрасте.

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