Шедевр и триумф: «Убийцы цветочной луны» признан лучшим фильмом Скорсезе

Масштаб продемонстрированного произвел сильное впечатление на первых зрителей, а работы снявшихся в картине Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро критики отнесли к лучшим в их карьерах.

Фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», показанный на Каннском кинофестивале, признан одним из лучших среди работ кинорежиссера. Триллер и вестерн, повествующий о геноциде коренных американцев, уже назван критиками шедевром и триумфом.

Фильм снят по мотивам книги Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». В нем исполнили роли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун и другие. По сюжету картины агенты спецслужбы расследуют убийства индейцев племени осейджей, на земле которых была обнаружена нефть, благодаря чему местные жители обогатились.

«Это шедевр. Слово затертое, конечно. Но как еще сказать о фильме, который 80-летний режиссер, считающийся одним из величайших ныне живущих кинематографистов, превращает в трех с половиной часовую драму? Показывая власть, коррупцию и токсичное прошлое США и не жертвуя при этом глубиной и размахом истории», — отметил критик в издании Rolling Stone.

Без внимания не остались и актеры. Работу Ди Каприо и Де Ниро в фильме назвали лучшими в их карьерах. Первый поначалу зрителям предстает как не очень умный, подвластный своему дяде. Ди Каприо отлично вживается в роль корыстного человека и одновременно любящего мужа. Герой Де Ниро же также совместил в себе два образа: пугающего человека и великолепного. Его герой сначала налаживает добрые отношения с племенем осейджей, а после прибирает к рукам их деньги и придумывает, как воспользоваться всеми встречными, чтобы окончательно завладеть богатством.

В ограниченный прокат фильм выйдет 6 октября 2023 года, а 20 октября — в широкий.

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