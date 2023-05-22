«Между добром и злом»: военный эксперт оценил потери ВСУ в боях за Артемовск

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 212 0

Полковник запаса Насонов: ВСУ в боях за Артемовск потеряли около 40 тысяч боевиков

«Между добром и злом»: военный эксперт оценил потери ВСУ в боях за Артемовск

Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova

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Украинские боевики еще месяц назад называли сражения за город «мясорубкой».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ожесточенных боях за Артемовск потеряли порядка 40 тысяч боевиков, заявил в интервью с изданием URA.RU полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.

«В Артемовске было единоборство между добром и злом, как бой между иноком Пересветом и поединщиком орды Челубеем в 1380 году. Потери, которые понесли украинские вооруженные формирования и натовские участники, ориентировочно можно оценить в 40-тысячную группировку», — отметил он.

Однако точную цифру могут знать только мобилизационно-организационное управление украинских вооруженных формирований или медицинский департамент, который ведет учет раненых и невосполнимых потерь, добавил эксперт. Кроме того, он объяснил, почему до сих пор не происходит контрнаступления ВСУ, которое президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в течение нескольких месяцев. По мнению Насонова, есть несколько причин. Первая — это то, что во властных структурах в Киеве творится хаос и беспредел.

«Высокопоставленных лиц привлекают к уголовной ответственности, теряются главнокомандующие. С высокой степенью регулярности поражаются армейские и корпусные склады на территории Украины, которые явно предназначены для наступательной группировки, в том числе и с обедненным ураном», — заявил он.

К слову, бои за Артемовск продолжались 224 дня. Битва стала одним из самых масштабных сражений за период освобождения Донбасса с 2014 года. Для ВСУ город имел стратегическое значение, ведь являлся важным транспортным узлом для снабжения личного состава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропал главком ВСУ Валерий Залужный.

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