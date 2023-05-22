Может покинуть свой пост: стало известно, куда пропал главком ВСУ Залужный
Хакерская группа «Джокер ДНР» сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi
Офицер ВСУ «пропал с радаров» в начале мая. Было несколько версий, что с ним произошло. Ни одна из них не подтвердилась после вскрывшейся правды.
Стало известно, куда и почему пропал главком ВСУ Валерий Залужный. Он перестал появляться в поле зрения с начала мая. Поначалу предполагали, что он решил устроить себе отдых, но оказалось, что получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу. Соответствующую информацию РИА Новости сообщил представитель хакерской группы «Джокер ДНР» ссылаясь на агентуру в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артемовска. У меня по этому поводу имеется серьезная информация», — сообщил источник.
Залужный перенес несколько тяжелых операций. И, возможно, из-за состояния здоровья он может покинуть свой пост.
К слову, бои за Артемовск продолжались 224 дня и завершились 20 мая. Битва стала одним из самых масштабных сражений за период освобождения Донбасса с 2014 года. Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) город имел стратегическое значение, ведь являлся важным транспортным узлом для снабжения личного состава.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где проходят «линии разлома» внутри Украины.
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