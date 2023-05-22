Сильная молитва мамы: Ирина Шведова рассказала, как помогла дочери забеременеть

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Ирина Шведова молитвами помогла дочери забеременеть

Сильная молитва мамы: Ирина Шведова рассказала, как помогла дочери забеременеть

Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

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Певица готова была на все, лишь бы ее единственная наследница познала материнское счастье.

Исполнительница песен «Белый вальс» и «Америка разлучница» Ирина Шведова рассказала, как благодаря ей дочка Надежда познала материнское счастье. Женщина долгие годы пыталась забеременеть, но попытки были тщетны.

Надежда к каким только методам не прибегала: ходила к врачам, знахарям, использовала нетрадиционные способы лечения. Однажды даже попала в руки специалиста, который предположил — беременность не наступает из-за неких грехов родственников.

«Психолог сказал, что это кармическое — мои родители, бабушки, вероятно, там… Я к матери со слезами прихожу: „Мам, может быть, вот это?“ Она восприняла мои слова всерьез», — рассказала Надежда в одной из программ на федеральном канале.

Звездная мама долго не раздумывала. Собралась и поехала в Дивеево, куда привезли пояс Пресвятой Богородицы. По словам артистки, там она прочитала молитву 150 раз, а через неделю случилось чудо — дочка оказалась в положении. В 2012-м Шведова впервые стала бабушкой. На свет появился внук Никита. На тот момент Надежде было 34 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о школьнице из Новосибирской области и ее маме, которые забеременели одновременно.

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Сильная молитва мамы: Ирина Шведова рассказала, как помогла дочери забеременеть

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