Сильная молитва мамы: Ирина Шведова рассказала, как помогла дочери забеременеть

Певица готова была на все, лишь бы ее единственная наследница познала материнское счастье.

Исполнительница песен «Белый вальс» и «Америка разлучница» Ирина Шведова рассказала, как благодаря ей дочка Надежда познала материнское счастье. Женщина долгие годы пыталась забеременеть, но попытки были тщетны.

Надежда к каким только методам не прибегала: ходила к врачам, знахарям, использовала нетрадиционные способы лечения. Однажды даже попала в руки специалиста, который предположил — беременность не наступает из-за неких грехов родственников.

«Психолог сказал, что это кармическое — мои родители, бабушки, вероятно, там… Я к матери со слезами прихожу: „Мам, может быть, вот это?“ Она восприняла мои слова всерьез», — рассказала Надежда в одной из программ на федеральном канале.

Звездная мама долго не раздумывала. Собралась и поехала в Дивеево, куда привезли пояс Пресвятой Богородицы. По словам артистки, там она прочитала молитву 150 раз, а через неделю случилось чудо — дочка оказалась в положении. В 2012-м Шведова впервые стала бабушкой. На свет появился внук Никита. На тот момент Надежде было 34 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о школьнице из Новосибирской области и ее маме, которые забеременели одновременно.