Крупная победа России: реакция мировых СМИ на освобождение Артемовска

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Зарубежные СМИ назвали освобождение Артемовска моральным ударом для Киева

Фото, видео: © РИА Новости / Иван Родионов; 5-tv.ru

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Зарубежная пресса пришла к неутешительным для Запада выводам по итогам весенней кампании ВСУ.

Артемовск пал, обещанное контрнаступление ВСУ так и не началось, а президент Украины вынужден просить о помощи западных кураторов. Так подытожили итоги весенней кампании ВСУ американские СМИ. Напомним, 20 мая после многих месяцев боев российские силы полностью освободили Артемовск в ДНР. С успехом военных поздравил Владимир Путин и пообещал наградить всех причастных.

Financial Times также называет это крупной победой России. И отмечает, что Зеленский попытался оправдать длительное удержание города, несмотря на то, что Артемовск сильно пострадал за это время.

О том, что потеря города может стать моральным ударом для Украины, сообщает Al Jazeera. По мнению журналистов, Артемовск за последние месяцы приобрел скорее символическое значение.

The Wall Street Journal добавляет, что бои за город серьезно ослабили все украинские силы.

В свою очередь, в российском МИДе отреагировали на сравнение Зеленским Артемовска с Хиросимой, где только что завершился саммит Большой семерки. Мария Захарова напомнила, что именно Белый дом в ответе за разрушение этих городов.

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