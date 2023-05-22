Авербух и Арзамасова рассказали о необычной семейной традиции: «Очень приятно»

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Игорь Рязов
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Илья Авербух и Елизавета Арзамасова сделали посадку яблонь своей семейной традицией

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС ; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Папины дочки» и прославленный хореограф нашли оригинальный способ собирать всех близких вместе.

Хореограф Илья Авербух с женой актрисой Елизаветой Арзамасовой рассказали корреспонденту 5-tv.ru во время открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», что сделали посадку деревьев своей семейной традицией. 

«Да, дача как раз является тем местом, которое собирает теперь всю семью за таким приятным ритуалом — за посадкой деревьев. Кстати, там и черешневое дерево стоит. Как-то на 9 Мая мы высадили практически целый яблоневый сад. Это очень приятно», — сказала артистка.

«У каждого члена семьи свое дерево, оно растет. Такая хорошая традиция у нас. <…> У нас у всех яблони, это яблоневый сад. И еще две груши есть», — добавил спортсмен.

Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» прошел 21 мая в московском парке «Динамо». Во время акции знаменитые артисты и спортсмены, чиновники и активисты посадили 130 черешневых деревьев. Мероприятие проходит каждую весну, начиная с 2001 года.

Звезда сериала «Папины дочки» вышла замуж за фигуриста и хореографа в декабре 2020 года. В 2021-м появился на свет их общий сын Лев. Пара живет в особняке на берегу Истринского водохранилища.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арзамасова поделилась с подписчиками забавным видео с маленьким сыном Львом. 

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