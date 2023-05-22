ФСБ предотвратила теракт в Оренбургской области

Сотрудники ФСБ пресекли готовящийся теракт в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Был задержан гражданин России, 26-летний мужчина. Установлено, что подозреваемый готовил поджог на железнодорожной станции по указанию украинских спецслужб.

«Мне проще это с дистанции сделать, а заложить бомбу военкомате или здании ФСБ сложнее», — писал задержанный в мессенджере.

После выполненного задания он планировал пополнить ряды ВСУ для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.

Во время обысков сотрудники ФСБ обнаружили в тайнике компоненты для изготовления бомбы, а также телефон с перепиской в мессенджере с украинскими спецслужбами.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статье 30 и части 1 статье 205 (Террористический акт) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ГУР Украины подтвердил причастность Киева к терактам в России.