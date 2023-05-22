ФСБ предотвратила теракт в Оренбургской области
После совершения теракта россиянин планировал перейти на сторону ВСУ.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
Сотрудники ФСБ пресекли готовящийся теракт в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Был задержан гражданин России, 26-летний мужчина. Установлено, что подозреваемый готовил поджог на железнодорожной станции по указанию украинских спецслужб.
«Мне проще это с дистанции сделать, а заложить бомбу военкомате или здании ФСБ сложнее», — писал задержанный в мессенджере.
После выполненного задания он планировал пополнить ряды ВСУ для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.
Во время обысков сотрудники ФСБ обнаружили в тайнике компоненты для изготовления бомбы, а также телефон с перепиской в мессенджере с украинскими спецслужбами.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статье 30 и части 1 статье 205 (Террористический акт) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ГУР Украины подтвердил причастность Киева к терактам в России.
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