Глава ГУР Украины подтвердил причастность Киева к терактам в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 76

В структуре похвастались своей ролью в организации и реализации кровавых преступлений.

Глава ГУР Украины подтвердил причастность Киева к терактам в России

Фото: © РИА Новости / Елизавета Семина

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина Убийство Дарьи Дугиной Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

В главном управлении разведки Украины признали, что за терактами в отношении некоторых медийных лиц в России стоит киевский режим. Об этом заявил глава ведомства Кирилл Буданов в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову.

«Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей», — прокомментировал он.

Так Буданов ответил на вопрос собеседника о способности Киева ликвидировать российского журналиста Владимира Соловьева или философа и политолога Александра Дугина. Также руководитель ГУР добавил, что не может подтвердить или опровергнуть внесение имени писателя Захара Прилепина в «черный список» украинских спецслужб.

В августе 2022 года в Подмосковье был подорван автомобиль журналистки Дарьи Дугиной. В апреле текущего года взрывом в петербургском кафе был убит военкор Владлен Татарский. В Нижегородской области в мае был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Публицист остался в живых, но получил серьезные травмы, а его водитель погиб. Следствие считает, что за организацией и реализацией терактов в их отношении стоят украинские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что постпред РФ при ООН Василий Небензя упрекнул ООН в замалчивании преступлений Украины.

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