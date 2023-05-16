Глава ГУР Украины подтвердил причастность Киева к терактам в России

В главном управлении разведки Украины признали, что за терактами в отношении некоторых медийных лиц в России стоит киевский режим. Об этом заявил глава ведомства Кирилл Буданов в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову.

«Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей», — прокомментировал он.

Так Буданов ответил на вопрос собеседника о способности Киева ликвидировать российского журналиста Владимира Соловьева или философа и политолога Александра Дугина. Также руководитель ГУР добавил, что не может подтвердить или опровергнуть внесение имени писателя Захара Прилепина в «черный список» украинских спецслужб.

В августе 2022 года в Подмосковье был подорван автомобиль журналистки Дарьи Дугиной. В апреле текущего года взрывом в петербургском кафе был убит военкор Владлен Татарский. В Нижегородской области в мае был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Публицист остался в живых, но получил серьезные травмы, а его водитель погиб. Следствие считает, что за организацией и реализацией терактов в их отношении стоят украинские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что постпред РФ при ООН Василий Небензя упрекнул ООН в замалчивании преступлений Украины.