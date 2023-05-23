«Не так пугающе»: можно ли полностью излечиться от ВИЧ

Со временем появится возможность ставить инъекции один раз в несколько месяцев.

Врач-инфекционист Анфиса Шагина объяснила, как за последние десять лет изменилась антиретровирусная терапия (АРВТ), которая позволяет ВИЧ-положительным жить полноценно.

Так, АРВТ повышает качество жизни людей с этим недугом за счет уменьшения количества побочных эффектов, наименьшего воздействия на метаболизм и высокого профиля резистентности.

Кроме того, в настоящее время люди с положительным статусом потребляют меньшее количество таблеток, чем в прошлом. Например, всего 10-15 лет назад им приходилось пить по семь или даже восемь препаратов в определенное время несколько раз в день. В настоящее время людям с ВИЧ требуется раз в сутки принять от одного до трех лекарств.

«Конечно, это гораздо удобнее, поэтому и приверженность людей терапии выше: им не приходится скрывать прием таблеток от близких, потому что это не выглядит так пугающе, как раньше», — цитирует эксперта издание «Страсти».

Врач подчеркивает, что большое количество пилюль вызывает вопросы, а одна таблетка может выглядеть как витамины, которые позволяют чувствовать себя лучше и поддерживать организм в тонусе.

Поэтому даже те, кто не готов рассказывать окружающим о наличии заболевания, могут спокойно принимать таблетки и не опасаться, что придется отвечать на личные и неудобные вопросы.

Медик пояснила, что существует большое количество схем антиретровирусной терапии. Как правило, они предполагают ежедневный прием противовирусных препаратов в форме таблеток.

Ученые проводят исследования, которые позволяют снизить число приемов лекарств до одного раза в несколько месяцев. Более того, уже появляются зарегистрированные инъекционные формы препаратов.

Врач-инфекционист добавила, что со временем появится возможность ставить инъекции один раз в несколько месяцев. Однако пока что АРВТ представляет собой прием таблеток.

Самая комфортная схема потребления — одна пилюля в день, внутри которой находятся два или три лекарственных вещества.

Шагина уверена, что вероятность того, что однажды человечество полностью излечится от ВИЧ, достаточно высока. В современном мире проводятся исследования и разрабатываются инновационные лекарственные средства.

Но, так как такие препараты еще не появились, говорить о полном избавлении от ВИЧ пока нельзя. В ближайшие пять лет так уж точно.

Ранее 5-tv.ru писал, что регионы потратили почти четыре миллиарда рублей на лекарства для пациентов с ВИЧ.