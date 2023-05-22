Сергей Бутин назначен заместителем министра иностранных дел РФ

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД РФ. Приказ о его назначении был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Кроме того, президент подписал документ, который разъясняет порядок работы в ведомстве. В соответствии с указом, министр может иметь до десяти заместителей. Также министр может обладать одним первым заместителем, одним статс-секретарем и одним гендиректором.

На протяжении шести последних лет Бутин занимал должность директора генсекретариата российского министерства иностранных дел.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин уволил Олега Сыромолотова с поста замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму. Подписанный им указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 19 мая.