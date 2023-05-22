Игнорировать нельзя: как быстро определить рак по родинке

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Полина Долгова
Полина Долгова 121 0

Врач Егорова: игнорировать изменившиеся родинки нельзя из-за риска онкологии

Игнорировать нельзя: как быстро определить рак по родинке

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Ring

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При возникновении малейших подозрений стоит спланировать визит к специалисту.

Наличие меланомы — одного из самых агрессивных онкологических заболеваний — можно распознать по изучению родинок на теле. Об этом изданию aif.ru заявила врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

На долю такой патологии приходится 1% всех злокачественных заболеваний кожи. При этом ее можно найти самостоятельно еще до появления дополнительных симптомов, характерных для онкопатологии.

Стоит регулярно осматривать тело и родинки — как имеющиеся, так и новые. Особую актуальность это приобретает летом, когда человек носит легкие и открытые вещи и долгое время находится под солнцем.

Это может спровоцировать более активный онкологический процесс. Каждую родинку важно внимательно оглядеть.

Если вы замечаете, что она начала менять цвет и становится, например, темнее и даже чернее, ждать не стоит — лучше сразу идти к врачу. Также желательно сравнить размеры образования.

Если родинки стали активно расти и увеличиваться в размерах за короткий промежуток времени, то поход к врачу необходимо ускорить. Плохим признаком будет появление иссиня-черных гранул внутри образования — это также ненормально и требует обследования у специалистов.

Более того, образование может начать кровоточить на пустом месте. Поставить медицинский диагноз «меланома» в домашних условиях нельзя.

Но заподозрить у себя крайне опасное заболевание возможность все же есть. Врачу необходимо будет внимательно осмотреть подозрительную родинку, взять соскобы и — при необходимости — биопсию.

Это позволит поставить достоверный диагноз или опровергнуть подозрения. Игнорировать изменившиеся родинки нельзя — это может стоить человеку жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые выявили новый источник, способствующий росту раковых клеток.

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