Народную артистку РСФСР Галину Польских госпитализировали

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 073 0

Знаменитой актрисе через несколько месяцев исполнится 84 года. Неужели организм начал подводить?

Народную артистку РСФСР Галину Польских госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com / Source: Russian Look

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Народную артистку РСФСР Галину Польских госпитализировали. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Актрисе через несколько месяцев должно исполниться 84 года. Неужели организм начал подводить? Что именно произошло со звездой — пока не известно. Однако есть сведения, что народная артистка находится в одной из столичных клиник и может иметь проблемы с сердцем и давлением.

По данным источника 5-tv.ru, Галине Польских проведут всестороннее обследование, подкорректируют дальнейшее лечение хронических заболеваний. Предварительно, в больнице звезда проведет несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал о внезапной смерти мужа певицы Дианы Гурцкая — чиновника петра Кучеренко. Предварительно, у мужчины случился сердечный приступ.

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