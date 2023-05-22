«Как быть?!» — семья Дианы Гурцкая дала первый комментарий после смерти Кучеренко
Брат Дианы Гурцкая дал первый комментарий о смерти зятя Петра Кучеренко
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Брат певицы не может поверить в страшную трагедию. Сестра стала вдовой в 44 года.
Брат певицы Дианы Гурцкая Роберт выступил с первым заявлением среди членов семьи о гибели ее супруга статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования Петра Кучеренко. Об этом сообщает издание «Вокруг. ТВ».
По его словам, его зять не жаловался на проблемы со здоровьем перед вылетом. Супруг Гурцкая вез подарки близким и находился в хорошем настроении. Члены семьи в настоящее время находятся шоке и не понимают, что именно произошло.
«Что случилось, брат? Ты вез мне подарок. У тебя не было в планах не возвращаться. Брат, что случилось? Может, было тебе очень больно и страшно без нас? Как быть?!» — сокрушается родственник артистки.
Он также признался, что ему трудно переживать горе.
«Я же не могу превратить в текст то, что творится со мной. Покойся с миром, мой любимый зять, брат и друг. Без тебя я не я», — сказал Роберт.
Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет, когда возвращался к родным из командировки на Кубу. Мужчине стало плохо во время авиаперелета, врачи ничем не смогли ему помочь.
44-летняя вдова находится в шоке и от общения с журналистами отказывается. По одной из версий, у чиновника мог произойти сердечный приступ: по данному факту уже назначено проведение экспертизы.
Родился Кучеренко 3 мая 1977 года в городе Дудинке. В начале 2000-х он познакомился с Дианой Гурцкая: певице нужен был юрист, и ей посоветовали обратиться к Петру.
Сначала их отношения носили исключительно деловой характер, но позже мужчина добился возлюбленной. Пару лет назад Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России.
Вместе с супругой он открыл Фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». Чиновник будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Перед этим состоится отпевание в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Семья, друзья и коллеги попрощаются с Кучеренко и проводят его в последний путь 24 мая.
Ранее 5-tv.ru писал, что депутат Олег Смолин назвал возможную причину смерти Петра Кучеренко.
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