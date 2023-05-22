Названа предварительная причина госпитализации 83-летней Галины Польских

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 129 0

Сейчас актриса находится в одной из столичных клиник.

Названа предварительная причина госпитализации 83-летней Галины Польских

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Предварительной причиной для госпитализации Галины Польских могли стать проблемы с сердцем и давлением. Эксклюзивные подробности появились в распоряжении 5-tv.ru.

После госпитализации Польских находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц. Специалисты проводят всестороннее обследование, а также составляют план дальнейшего лечения хронических заболеваний. При этом нельзя исключать возрастные проблемы. Через несколько месяцев популярной актрисе должно исполниться 84 года.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Петросян раскрыл подробности своей госпитализации. Юморист провел два дня в больнице, однако это был лишь плановый осмотр.

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