Самолет рейса Сургут — Москва подал сигнал тревоги и готовится к срочной посадке
| Происшествия 81 0
На борту лайнера произошла нештатная ситуация.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Пассажирский лайнер, следующий из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и готовится к экстренной посадке в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Уточняется, что экипаж Boeing рейсом Сургут — Москва сообщил о нештатной ситуации и следует в Пермь.
Читайте также
+13° 767 мм рт. ст.
94%
94%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
-0.13 86.28
-0.22
Нашли ошибку?