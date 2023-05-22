Пассажирский лайнер, следующий из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и готовится к экстренной посадке в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Уточняется, что экипаж Boeing рейсом Сургут — Москва сообщил о нештатной ситуации и следует в Пермь.