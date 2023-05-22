Самолет рейса Сургут — Москва подал сигнал тревоги и готовится к срочной посадке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 81 0

На борту лайнера произошла нештатная ситуация.

Самолет рейса Сургут — Москва подал сигнал тревоги и готовится к срочной посадке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Пассажирский лайнер, следующий из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и готовится к экстренной посадке в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Уточняется, что экипаж Boeing рейсом Сургут — Москва сообщил о нештатной ситуации и следует в Пермь.

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