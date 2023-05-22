Губернатор Белгородской области Гладков объявил режим КТО в регионе

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 90 0

Сегодня украинские диверсанты попытались прорваться на территорию области. Об этом незамедлительно сообщили президенту РФ.

Губернатор Белгородской области Гладков объявил режим КТО в регионе

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил режим контртеррористической операции (КТО) в регионе. Сегодня украинские диверсанты попытались прорваться на территорию области. Об этом незамедлительно сообщили президенту РФ Владимиру Путину. В Кремле отметили, что на месте проводятся все необходимые мероприятия.

Так, в частности, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, сейчас противостоят диверсантам росгвардейцы, сотрудники ФСБ, служащие российской армии.

Гладков же, в свою очередь, отметил, что режим КТО подразумевает введение особых правил.

«Начиная от проверки у физических лиц документов <…> и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», — говорилось в заявлении губернатора Белгородской области, опубликованном в его Tekegram-канале.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пострадавших в Белгородской области.

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