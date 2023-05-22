«Не имеете права»: Польских рассказала в грубой форме, что с ней случилось

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 84 0

Актриса Галина Польских грубо ответила на новость о своей госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nadezhda Markalova; © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская актриса опровергла слухи о своем здоровье. Она явно недовольна тем, что в СМИ переживают о ее состоянии.

В СМИ появились слухи, что актриса Галина Польских попала в больницу из-за проблем с сердцем. Она опровергла эту информацию и эксклюзивно для сайта 5-tv.ru прокомментировала новости, которые сейчас распространяются вокруг ее персоны.

Польских проявила недовольство во время беседы, но при этом рассказала, что легла в больницу самостоятельно.

«Я человек уже в возрасте. Я каждый раз проверяю свое здоровье. У меня впереди большая работа. Я должна прийти на эту работу, это ответственная работа», — заявила Польских.

Галина отметила, что она очень волнуется за то, что информация дойдет до режиссера проекта, в котором сейчас снимается женщина. Она думает, что глава съемочной группы начнет подыскивать новую актрису.

В заключении актриса Галина Польских выразила свое недовольство работой российских СМИ.

«Это безобразие, нельзя так, не имеете права», — заявила актриса.

Судя по бодрому общению Галины, с ней действительно все в порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Польских госпитализировали.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.94
0.03 86.50
0.22
Правильный план экономит много денег: Китайский совет дня на понедельник,...

Последние новости

22:26
Молодая жена и жизнь на два города: непростая судьба актера Федорцова из «Убойной силы»
22:04
«Спасибо, папа»: 15-летний сын Кучеренко трогательно попрощался с отцом
21:55
«Не имеете права»: Польских рассказала в грубой форме, что с ней случилось
21:42
Путин поручил правительству и ЦБ мониторить ситуацию на рынке ипотеки
21:32
Умер звезда фильмов про Тора от Marvel Рэй Стивенсон
21:21
«Так приятно!» — неугомонная Волочкова рассекретила нового ухажера

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023