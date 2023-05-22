Никаких выборов и военное положение: чем грозит отставка правительства Литвы

В прибалтийской стране разразился громкий коррупционный скандал с участием сразу нескольких министров.

Отставка правительства Литвы вполне может привести к введению военного положения в стране. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог Антон Бредихин, комментируя скандал, в котором оказались замешаны сразу несколько литовских министров.

«Может быть, вообще не будет никакого правительства. Почему нет? Они могут вполне это сделать и ввести военное положение на территории страны, обосновав это угрозой российской спецоперации и тем, что они граничат с Калининградской областью. Поэтому вполне возможен такой вариант: никаких выборов, а именно переход к системе военного управления на территории Литвы», — предположил эксперт.

Для России в любом случае никаких позитивных изменений в Литве не произойдет, добавил Бредихин. Он напомнил, что в прибалтийской стране на сегодня нет пророссийских сил от слова «совсем». Вместе с тем Литва — полностью зависимое государство в рамках НАТО и ЕС, и напрямую зависит от США.

«Отношений нормальных как не было, так и не будет. Литва выступает сегодня полигоном для НАТО, основным плацдармом для возможных столкновений с Россией. Поэтому какой-то положительной динамики в любом случае ждать не стоит. Наоборот, может еще более укрепиться влияние ЕС и США. Более того, временными управленцами вполне могут быть военные советники, присланные из США», — заключил политолог.

До этого стало известно о скандале с подозрительными выплатами депутатам местных самоуправлений, в котором оказались замешаны сразу несколько литовских министров. В результате в отставку может уйти все правительство республики.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение военного политолога Олега Иванникова, который заявил, что Литва совместно с Польшей последние 15 лет готовит захват части приграничных территорий Белоруссии.