Курорты станут доступнее: Россия и Вьетнам возобновят авиасообщение

Восстановление турпотока зависит от наличия прямых перелетов.

Москва и Ханой намерены возобновить авиасообщение в ближайшее время, благодаря чему курорты Вьетнама станут доступнее для россиян. Об этом «Известиям» рассказал российский посол во Вьетнаме.

До пандемии в стране ежегодно отдыхали по полмиллиона россиян. И восстановление турпотока сейчас во многом зависит от прямых перелетов.

Пока сторонам удалось договориться о рейсах из Иркутска. Первый самолет должен отправиться в Ханой в начале июня.

Посол отметил, что Вьетнам — близкий и значимый партнер России. Ханой и Москва развивают двусторонние связи в различных сферах. Так, в российских вузах сейчас учатся больше пяти тысяч студентов из Вьетнама.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля 2023 года.