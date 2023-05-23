Гладков сообщил о госпитализации двух раненых белгородцев

В Белгородской области госпитализировали еще двух человек, пострадавших в результате атаки украинских террористов. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, семейную пару из Глотово доставили в больницу с осколочными ранениями ног и туловища.

«Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Известно, что у женщины ранены ноги, а также присутствует травматический шок. Общее состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Ее супруг, получивший ранения живота и грудной клетки, находится в состоянии средней степени тяжести.

22 мая Белгородская область подверглась атаке украинских террористов. Помимо обстрела, на территорию Грайворонского округа проникла группа диверсантов. Ликвидацией до сих пор занимаются Вооруженные силы РФ совместно с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ.

Изначально было известно о трех пострадавших: двое мужчин и одна женщина госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, во время эвакуации скончалась 82-летняя жительница Грайворонского района. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область.