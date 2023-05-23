Гладков сообщил о госпитализации двух раненых белгородцев

|
Рита Миронова
Рита Миронова 39 0

Пострадавших доставили в больницу с ранениями ног и туловища. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Гладков сообщил о госпитализации двух раненых белгородцев

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

В Белгородской области госпитализировали еще двух человек, пострадавших в результате атаки украинских террористов. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, семейную пару из Глотово доставили в больницу с осколочными ранениями ног и туловища.

«Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Известно, что у женщины ранены ноги, а также присутствует травматический шок. Общее состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Ее супруг, получивший ранения живота и грудной клетки, находится в состоянии средней степени тяжести.

22 мая Белгородская область подверглась атаке украинских террористов. Помимо обстрела, на территорию Грайворонского округа проникла группа диверсантов. Ликвидацией до сих пор занимаются Вооруженные силы РФ совместно с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ.

Изначально было известно о трех пострадавших: двое мужчин и одна женщина госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, во время эвакуации скончалась 82-летняя жительница Грайворонского района. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.94
0.03 86.50
0.22
Всему свое время: китайский совет дня на вторник, 23 мая

Последние новости

10:47
Брухунова сбежала с чемоданом на фоне слухов о болезни Петросяна
10:41
В Свердловской области нашли тело погибшей 15-летней девочки
10:36
«Не надо меня вмешивать»: Ксения Бородина прошлась по наглым мошенникам из сети
10:26
«Этого мало»: Боррель заявил о начале обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16
10:18
Путин назначил нового главу управления президента по вопросам госслужбы
10:12
Гладков сообщил о госпитализации двух раненых белгородцев

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023