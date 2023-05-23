На яхте за 500 млн: как миллиардер Джефф Безос сделал предложение возлюбленной

Торжественный момент произошел у берегов Франции.

Самый завидный жених планеты теперь помолвлен. Миллиардер Джефф Безос сделал предложение журналистке Лорен Санчес спустя несколько лет отношений.

Основатель Amazon тщательно подготовился к знаменательному событию: заказал статую, изображающую Санчес в образе богини, чтобы украсить нос своей суперяхты стоимостью полмиллиарда долларов.

А у берегов Франции преподнес возлюбленной кольцо с гигантским бриллиантом. Избранница не смогла устоять и, конечно же, сказала «да».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в жизни фигуристки Алены Косторной грядут большие перемены. Недавно ее возлюбленный Георгий Куница сделал ей предложение руки и сердца.