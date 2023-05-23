Путешествия вернулись: когда в России заработает электронная туристическая виза

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 24 0

Решетников анонсировал начало работы электронной турвизы в России

Путешествия вернулись: когда в России заработает электронная туристическая виза

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

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Власти намерены вернуть туристический поток из Китая, сопоставимый с допандемийными показателями.

В России с 1 июля должна заработать электронная туристическая виза. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время российско-китайского бизнес-форума.

«Прорабатываем вопрос о возобновлении действия единой электронной визы. Это должно существенно упростить процессы получения разрешений на посещение территории России», — цитируют чиновника «Известия».

Решетников также назвал основной задачей властей восстановление допандемийных показателей туристического потока из Китая. Тогда Россия приняла почти два миллиона китайских туристов, которые в том числе отдыхали в Москве. 

Примерно такое же количество российских путешественников тогда побывало в Шанхае. По мнению министра, это позволяет создать экономическую основу и сформировать дружеские отношения между двумя странами.

На возвращение туристических виз серьезно настроен и глава Китая Си Цзиньпин. Еще в 2020 году в России был принят закон, согласно которому с 2021-го должна была открыться подача заявлений на электронные визы для граждан 52 государств. Однако затем по всему миру началась пандемия коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Грузия может ввести трехмесячные визы для россиян.

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