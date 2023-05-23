«Заметил лезвие»: как школьник из Волгограда спас одноклассницу от удара ножом

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 139 0

Школьник из Волгограда рассказал, как обезвредил одноклассника с ножом на последнем звонке

Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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Инцидент произошел на линейке в честь последнего звонка. Девушку чудом спасли от острого лезвия возле шеи.

Школьника с ножом на последнем звонке под Волгоградом обезвредил одноклассник Андрей. Именно он первый заметил нож в руках выпускника и спас девушку, на которую тот пытался напасть.

«Я сначала краем глаза заметил, что нападающий приобнял одноклассницу, которая рядом со мной находилась. Потом повернул голову в их сторону и заметил лезвие, сразу же рукой схватил его руку, в которой был нож, и начал отводить от одноклассницы». — рассказал Андрей в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Подросток сразу начал звать на помощь, и именно быстрая реакция и внимательность предотвратили возможный инцидент на школьном празднике.

Зачем школьник хотел перерезать горло своей однокласснице — неизвестно. Мотивы своих действий он объяснять отказался. Теперь подростка ждет психиатрическая экспертиза.

Пострадавшую осмотрели врачи и с неглубокой раной на шее отправили домой. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неадекватный внук забил бабушку гантелями и ножом в Воронеже.

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