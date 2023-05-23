Наполняла жизнь любовью: Пэрис Хилтон сообщила о смерти собаки

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Аделина Ким
Аделина Ким 162 0

Умерла 23-летняя собака актрисы Пэрис Хилтон

Наполняла жизнь любовью: Пэрис Хилтон сообщила о смерти собаки

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

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Питомец был полноправным членом семьи для кинозвезды.

Актриса Пэрис Хилтон сообщила, что у нее умерла 23-летняя собака породы чихуахуа.

«За невероятные 23 года она наполнила мою жизнь таким большим количеством любви, верности и незабываемых моментов», — написала звезда в социальных сетях.

Instagram* / parishilton

Она призналась, что данная утрата разбила ее сердце. Кинозвезда отмечает, что собака была для нее настоящим членом семьи и верным другом, который поддерживал ее даже в самые тяжелые моменты.

В своем блоге она часто выкладывала фотографии с четвероногим другом. Теперь же знаменитость посвятила целую подборку кадров своему умершему питомцу и посвятила ему слова благодарности за преданность и любовь, которую тот дарил на протяжении многих лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но рожала она не сама.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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