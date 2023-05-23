Минобороны показало кадры уничтожения укронационалистов в Белгородской области

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 68 0

Во время атаки удалось разгромить 70 украинских националистов.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что в ходе боевых действий ВС РФ были уничтожены и разгромлены украинские боевики. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

После нападения ВСУ на Белгородскую область российские военнослужащие уничтожили остатки более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

22 мая в Белгородской области был объявлен режим контртеррористической операции после попытки прорыва украинских боевиков в регион. Укронационалисты ударили по жилым домам и административным зданиям Белгородской области.

Эксклюзивные кадры уничтожения и разгрома публикует Министерство обороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после нападения украинских вооруженных формирований на Белгородскую область.

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