Уголовное дело о теракте возбудили после нападения ВСУ на Белгородскую область

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 37 0

Украинские диверсанты, терпящие поражение в Донбассе, пытаются хоть как-то отомстить противникам.

Уголовное дело о теракте возбудили после нападения ВСУ на Белгородскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Тема:
Спецоперация

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после нападения украинских вооруженных формирований на населенные пункты в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК РФ утонили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ, которые включают в себя совершение террористического акта, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Следователями установлено, что 22 мая ВСУ обстреляли из минометов и артиллерии жилые дома и административные здания в Грайворонском районе Белгородской области. В результате нападения, несколько гражданских лиц получили ранения.

Сейчас на месте произошедшего работают представители Следственного комитета, проводится проверка и поиск нападавших лиц.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Каховки.

Тема:
Спецоперация
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