На инновационном топливе: Россия запустит радиолокационный спутник «Кондор-ФКА»

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Ракету со спутником «Кондор-ФКА» вывезли на стартовый комплекс на Восточном

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»; 5-tv.ru

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Аппарат также займется разведкой природных ресурсов.

Ракета «Союз» с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Об этом сообщил Роскосмос.

Пуск намечен на 27 мая. Спутник будет делать карты поверхности планеты, он сможет при любой погоде и в любое время суток передавать изображения в высоком разрешении.

Кроме того, аппарат займется экологическим мониторингом и разведкой природных ресурсов. Ну, а что касается самого запуска, это будет уже второй полет «Союза» на новом высокоэкологичном горючем — нафтиле.

Это топливо, которое пока нигде кроме России больше не производится, не только не несет угрозы окружающей среде, но и делает ракеты более мощными.

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На инновационном топливе: Россия запустит радиолокационный спутник «Кондор-ФКА»
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