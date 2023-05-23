Категорически нельзя: как подобрать трусы и не навредить женскому здоровью

Стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на размер белья.

Для поддержания женского здоровья необходимо заботиться о здоровье, следить за интимной гигиеной и носить правильное белье. Об этом изданию aif.ru сообщила врач-акушер гинеколог и маммолог Елена Дригинкина.

Какие трусы опасны в использовании

Трусы-слипы — это самая анатомичная модель, которая полностью позволяет закрыть ягодицы, не стесняет девушку в движениях и не доставляет дискомфорт при ношении.

Трусики бикини и бразилиана идеально подходят на лето, но только под платье или сарафан. Стоит учесть, что такие модели нарушают кровообращение в малом тазу, поэтому специалист не рекомендует носить их с джинсами и брюками.

Трусики-шорты очень удобны для повседневной носки, но их необходимо выбирать по размеру. Если они малы, то будут сдавливать бедра, что неблагоприятно сказывается на кровообращении, поясняет эксперт.

Стринги — белье, которое категорически не рекомендуется носить, поскольку они врезаются в ткани промежности и женщина может получить повреждения половых органов. Кроме того, стринги способствуют переносу различных нежелательных микроорганизмов. Врач объясняет, что это может привести к возникновению проблем вроде рецидивирующих циститов и вагинитов.

Дригинкина считает, что самое важное — ориентироваться не только на внешний вид белья, но также на его практичность. Трусы не должны быть большими или, наоборот, маленькими.

В идеале следует приобрести белье для различных случаев: повседневного использования, занятий спортом и для романтических свиданий. Тогда никаких проблем со здоровьем не возникнет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что француженкам предлагают носить джинсовые «трусы» за 340 долларов.