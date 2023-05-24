В Польше назвали атаку украинской ДРГ на Белгородскую область «очередным цирком»

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Единственная цель Киева — отвлечь мировое внимание от потери Бахмута.

Фото, видео: REUTERS / Sofiia Gatilova; 5-tv.ru

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Даже в соседней с Украиной Польше попытку нападения боевиков на Белгородскую область уже назвали очередным цирком. Об этом пишет одно из авторитетных местных изданий «Мысль Польска».

Авторы уверены, что единственная цель Киева — отвлечь мировое внимание от потери Бахмута.

На отступление радикалов из города уже отреагировали и украинские бизнесмены, они распродают одежду с героической символикой обороны города. Всего за полцены.

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