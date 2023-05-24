Жестокий урок: в Петербурге скандал из-за издевательств над учениками коррекционной школы

В Петербурге разгорается скандал вокруг коррекционной школы, в которой, предположительно, издевались над маленькими детьми. Родители утверждают: учителя постоянно унижают и бьют подопечных. И даже нашли доказательства, которыми очень заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете. Павел Панов узнал все об ужасах, творившихся в учебном заведении.

Оскорбления вперемешку с запугиваниями. Оказывается так проходили уроки первоклассников в коррекционной школе № 4. Вскрыть истинное отношение педагогов к детям смогла Наталья Шардина, мать одного из учеников.

Подробности — в репортаже.