Глава Белгородской области призвал охотников не вступать в бой с диверсантами

Противостоять вооруженному противнику должны профессионалы, которым это положено по закону.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных охотников не вступать в бой с диверсантами в случае их проникновения на территорию региона.

Так он ответил на вопрос, который ему задали во время прямого эфира в соцсети ВКонтакте. Подписчики поинтересовались, стоит ли охотникам и другим гражданским, имеющим оружие, применять его при встрече с вооруженными людьми в форме противника.

«С моей точки зрения, делать это категорически нельзя. Почему? А если вы откроете огонь по нашим вооруженным силам? Форма-то везде защитного цвета, кто-то [носит] белые повязки, кто-то желтые, кто-то красные, кто-то синие», — ответил Гладков.

Он подчеркнул, что открытие огня приведет к трагедии, и добавил, что на сегодня достаточно войск, которые обеспечивают безопасность региона.

«Трудно себе представить, если бы все охотники, которые сейчас проживают в Козинке, вчера открыли огонь. И сейчас у нас есть один мирный погибший, а какое количество этих людей было бы тогда? Этим должны заниматься профессионалы, кому положено по закону», — заявил Гладков.

Он также отметил, что в области зарегистрированы около 40 тысяч охотников и других гражданских лиц, имеющих разрешение на оружие.

В Грайворонский район Белгородской области 22 мая проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Атаке диверсантов предшествовал многочасовой артиллерийский обстрел территории региона, в результате которого пострадали несколько мирных граждан. Также из-за прилетов снарядов в ряде населенных пунктов были повреждены жилые дома и произошли пожары.

В ходе объявленной контртеррористической операции (КТО) войска Западного военного округа заблокировали и разгромили подразделения украинских войск, уничтожив более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки боевиков были отброшены на территорию Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше назвали атаку украинской ДРГ на Белгородскую область «очередным цирком».