Мощнейший за последние 50 лет: крупный шторм надвигается на американский остров
Сильный шторм надвигается на американский остров Гуам
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru
На острове уже бушует стихия и с каждой минутой набирает силу.
Катастрофический шторм несется на остров Гуам, власти уже объявили чрезвычайное положение и призвали жителей немедленно искать убежище.
На территорию США в Тихом океане вот-вот обрушится самый мощный тайфун за последние 50 лет. Метеорологи предполагают, что скорость ветра достигнет 70 метров в секунду.
Вместе с ураганом придут высокий прилив и мощные осадки. Ожидаются масштабные разрушения. На острове уже бушует стихия и с каждой минутой набирает силу.
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