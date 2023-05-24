Власти Японии раскрыли планы о вступлении страны в НАТО

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Рита Миронова
Рита Миронова 43 0

Премьер Японии Фумио Кисида заявил об отсутствии у Токио планов вступать в НАТО

Власти Японии раскрыли планы о вступлении страны в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Rodrigo Reyes Marin

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Альянс хочет открыть в Токио свой офис, который был бы первым подобным офисом в Азии.

Япония не собирается вступать в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Однако некоторые совместные планы с Альянсом все-таки имеются, пишет Reuters.

В начале месяца посол Японии в США заявил, что НАТО хочет открыть в Токио свой офис, который был бы первым офисом Альянса в Азии. Это должно облегчить работу относительно консультаций в регионе.

После этого заявление Кисида прокомментировал ситуацию, чтобы ответить на возникшее подозрения о скором вступлении Японии в НАТО. При этом он отметил, что страна действительно будет развивать сотрудничество с Альянсом.

«Мне неизвестно о каком-либо решении, принятом в НАТО относительно создания офиса», — подчеркнул Кисида на заседании парламента.

По мнению экспертов, открытие офиса НАТО в Токио навредит всем странам Азии, включая саму Японию, потому что эта мера может таить в себе стратегический план Альянса по созданию системы безопасности вокруг Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Япония выделит Украине $7,6 млрд в качестве финансовой помощи.

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