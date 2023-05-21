Киев: Япония выделит Украине $7,6 млрд в качестве финансовой помощи

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 65 0

Премьер-министр Страны Восходящего солнца Фумио Кисида обсудил украинский кризис с лидером Незалежной на полях саммита G7.

Киев: Япония выделит Украине $7,6 млрд в качестве финансовой помощи

Фото: Reuters / POOL

Читайте нас в: Дзен Новости

Правительство Японии выделит Украине 7,6 миллиарда долларов в качестве финансовой помощи в кризис. Об этом сообщили представители офиса лидера Незалежной. Отмечалось, что такое решение принял премьер Страны Восходящего солнца Фумио Кисида. Он обсуждал детали урегулирования конфликта с политиком в рамках саммита G7.

«Президент высоко оценил личное лидерство Фумио Кисиды в мобилизации международной поддержки Украины, в частности в рамках председательства Японии в „Группе семи“. Президент поблагодарил Японию за пакет финансовой помощи в размере $7,6 миллиарда, который был выделен ранее», — отмечалось в заявлении.

Подчеркивалось, что Зеленский выразил благодарность иностранцам не только за деньги, но и за лечение боевиков, участвующих в противостоянии защитникам Донбасса. Помимо прочего, стало известно о передаче Токио Киеву 100 грузовых авто для нужд украинских военных.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хилари Клинтон предрекла конец Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах президента в США в 2024 году.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая

Последние новости

20:28
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая
20:16
Депутат Олег Смолин назвал возможную причину смерти Петра Кучеренко
20:03
Обгорело все до скелета: жуткие фото с места гибели мальчика в Раменском
19:51
Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
19:27
Киев: Япония выделит Украине $7,6 млрд в качестве финансовой помощи
19:08
«Это была безусловная забота»: подруга семьи Кучеренко и Гурцкая рассказала об их отношениях

Сейчас читают

Лежал в неестественной позе: жуткие подробности сожжения ребенка заживо в Раменском
Отец звезды «Триггера» Светланы Ивановой умер в свой день рождения
«Нет дыма без огня»: можно ли было спасти умирающего мужа Дианы Гурцкая
Стилист рассказала о семи популярных трендах на лето 2023 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023