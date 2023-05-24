В Ростове задержан инженер, передававший Украине сведения об объектах ОПК

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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ФСБ России задержала в Ростове-на-Дону инженера одного из предприятий оборонной промышленности, который передавал украинской разведке сведения о расположении объектов ОПК и войск армии РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«С февраля по апрель 2023 года этот гражданин РФ в ходе переписки в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, выполнял его задания», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что задержанный инженер передавал на Украину информацию не только о местоположении предприятий ОПК, но и средств ПВО и личного состава ВС РФ. Все они располагались в Ростове-на-Дону.

Возбуждено уголовное дело — инженеру по этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинского шпиона приговорили в России к 16 годам колонии.

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