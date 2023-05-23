Украинского шпиона приговорили в России к 16 годам колонии

Задержанием преступника занималась ФСБ.

На 16 лет в колонию строгого режима отправили украинского шпиона, который пытался завербовать сотрудников российских оборонных предприятий.

Приговор, вынесенный Тульским областным судом, вступил в законную силу. Гражданина Украины Андрея Петкевича интресовали специалисты, имеющие доступ к сведениям о перспективных разработках стрелкового оружия.

При задержании у него нашли конструкторскую документацию на российский подствольный гранатомет, а также прибор бесшумной стрельбы. Кадры захвата шпиона опубликовала ФСБ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ФСБ России сообщили о задержании в Херсонской области агента Службы безопасности Украины, который собирал данные о дислокации войск РФ.