Украинского шпиона приговорили в России к 16 годам колонии

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Шпион с Украины получил 16 лет колонии за попытку вербовки россиян

Фото, видео: 5-tv.ru

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Задержанием преступника занималась ФСБ.

На 16 лет в колонию строгого режима отправили украинского шпиона, который пытался завербовать сотрудников российских оборонных предприятий.

Приговор, вынесенный Тульским областным судом, вступил в законную силу. Гражданина Украины Андрея Петкевича интресовали специалисты, имеющие доступ к сведениям о перспективных разработках стрелкового оружия.

При задержании у него нашли конструкторскую документацию на российский подствольный гранатомет, а также прибор бесшумной стрельбы. Кадры захвата шпиона опубликовала ФСБ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ФСБ России сообщили о задержании в Херсонской области агента Службы безопасности Украины, который собирал данные о дислокации войск РФ.

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