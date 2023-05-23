Украинского шпиона приговорили в России к 16 годам колонии
Шпион с Украины получил 16 лет колонии за попытку вербовки россиян
Фото, видео: 5-tv.ru
Задержанием преступника занималась ФСБ.
На 16 лет в колонию строгого режима отправили украинского шпиона, который пытался завербовать сотрудников российских оборонных предприятий.
Приговор, вынесенный Тульским областным судом, вступил в законную силу. Гражданина Украины Андрея Петкевича интресовали специалисты, имеющие доступ к сведениям о перспективных разработках стрелкового оружия.
При задержании у него нашли конструкторскую документацию на российский подствольный гранатомет, а также прибор бесшумной стрельбы. Кадры захвата шпиона опубликовала ФСБ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ФСБ России сообщили о задержании в Херсонской области агента Службы безопасности Украины, который собирал данные о дислокации войск РФ.
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