Блогер работала с психотерапевтом, чтобы травма от развода не отразилась на психике ребенка.

Звезда «Дома-2» Саша Артемова не запрещает дочке общаться с отцом и по совместительству бывшим супругом Евгением Кузиным. Своими мыслями по поводу воспитания ребенка блогер эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании дня рождения четырехлетнего сына фэшн-блогера Люси LovaLova.

«Ровно пять часов, как я развелась с мужем, и я теперь в свободном плавании. Но несмотря на то, что я официально в разводе, самая главная моя материнская задача — это, конечно же, обеспечить ребенка отцом, не запрещать в общении и это самое лучшее, что я могу дать в своей данной ситуации», — объяснила Артемова.

По мнению блогера, отец особенно важен в жизни девочки, ведь именно он закладывает любовь к себе, отношения с противоположным полом и даже деньгами. Саша Артемова призналась, что даже работала с психотерапевтом, чтобы травма от развода не повлияла на самого ребенка.

«Она (дочь — Прим.ред.) нас видит рядом, и нет такого, что ребенок что-то недополучает ни в коем случае», — отметила Артемова.

Тем не менее, блогер переживает, как будет знакомить своего ребенка с мужчиной, когда он у нее появится. Если же у ее экс-супруга Евгения Кузина появится избранница, Саша Артемова хотела бы познакомиться с ней лично, чтобы понимать, сможет ли она доверять своего ребенка новой возлюбленной или нет.

Экс-супруги расстались еще три года назад, тем не менее, официальный развод состоялся лишь 18 мая 2023 года. По словам девушки, ей не хотелось заморачиваться с документами.

«Развод начался с препятствия — наш судебный участок перенесли в другой район! В итоге я одна поехала в другой конец города на подачу заявления. Почему так долго не подавала на развод? Потому что мне было лень идти и заморачиваться с документами. Евгению точно не хотелось этого делать. То есть, три года я свободная женщина, он тоже свободный, нас никакие отношения, кроме как по ребенку не связывали», — отметила блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Артемова и Евгений Кузин официально расторгли брак.