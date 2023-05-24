Альтернатива политике шантажа: Путин выступил на встрече по безопасности
Путин выступил на Международной встрече по безопасности
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Запад, считает президент РФ, пытается любой ценой навязать свои правила.
Энергетический и продовольственный кризисы в мире спровоцированы западными странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеобращении к участникам Международной встречи по безопасности, которая проходит в Подмосковье.
Российский лидер отметил, что США и их союзники пытаются любой ценой сохранить доминирование и навязать свои правила. Про альтернативу политике шантажа и нелегитимных санкций расскажет корреспондент Антон Золотницкий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны G7, как пишет FT, должны признать, что они больше не могут управлять миром.
Читайте также
88%
-0.20 86.20
-0.35
Нашли ошибку?