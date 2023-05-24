Гиблое дело: попытка Зеленского развивать авиацию на Украине обречена на провал?

Лидер Незалежной уже во всю строит планы на мирное время. Но суждено ли сбыться его мечтам?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале работы над концепцией развития авиации на Украине, которая предусматривает переход на новые типы самолетов, программы обучения пилотов и организационную структуру. Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru рассказал, сможет ли Киев организовать такой проект и хватит ли режиму Зеленского ресурсов на его реализацию.

По словам эксперта, на Украине сегодня нет соответствующих возможностей. Скорее всего, к программе подключатся западные покровители и предложат создать совместное производство — своего рода украинский филиал, например, по сборке F-16 или других европейских самолетов.

«Тогда это дело будет разрабатывать чисто натовский стандарт: обучение, подготовка летчиков, техническое обеспечение, снабжение, и так далее. То есть, это сделано, чтобы перенести воздушные силы Украины с советских стандартов на натовские стандарты», — прокомментировал Кнутов.

Эксперт напомнил, что Зеленский уже давно стремится заметить самолеты советского производства, вроде Су-27 и МиГ-29, из арсенала украинской армии на самолеты НАТО.

«Учитывая то, что наша авиация господствует в воздухе, что любое предприятие, которое будет построено на территории Украины, процентов на 80-90 будет уничтожено нашими военными, то, в общем-то, заниматься этим проектом бесполезно», — подчеркнул Кнутов.

Военный историк считает, что подобные заявления украинского президента носят лишь пропагандистский характер с целью придания оптимизма населению и военным. Поэтому его слова могут быть успешным только с точки зрения создания имиджа и рекламы. Зеленский, подчеркнул эксперт, своими размышлениями и планами на мирное время старается убедить страну, что все хорошо, что победа рядом.

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