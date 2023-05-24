Волгоградского школьника заключили под стражу по подозрению в покушении на одноклассницу

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 64 0

Волгоградского школьника заключили под стражу за покушение на убийство на два месяца

Фото, видео: © РИА Новости /Алексей Сухоруков; СК РФ; 5-tv.ru

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Также следователи планируют дать оценку действиям должностных лиц школы во время происшествия.

По ходатайству следователей Следственного комитета РФ под стражу заключен волгоградский школьник, подозреваемый в покушении на убийство. Об этом сообщает СК РФ по Волгоградской области.

«Сегодня в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СКР по Волгоградской области, по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи продолжают проводить комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются мотивы школьника. В ближайшее время в соответствии с УПК РФ фигуранту будет предъявлено обвинение. Кроме того, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.

При расследовании также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы, а также лиц, обеспечивающих безопасность школьного мероприятия.

Накануне в распоряжении 5-tv.ru появились шокирующие кадры происшествия на последнем звонке в школе Волгоградской области.

Подросток стоял рядом с девочкой, но в какой-то момент достал перочинный ножик и бросился на девушку. Совершить задуманное он не смог. Остальные школьники смогли его удержать. В итоге пострадавшую увезли в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Неизвестно, что заставило молодого человека пойти на такой шаг. Ранее поведение молодого человека не вызывало никаких подозрений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что будет с волгоградским школьником, желавшим зарезать девочку.

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