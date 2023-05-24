Генпрокурор России Краснов впервые прибыл в Египет с рабочим визитом

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Алексей Панков
Алексей Панков 37 0

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Фото, видео: Генпрокуратура РФ; 5-tv.ru

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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов прибыл в Египет с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что визит состоялся по приглашению генерального прокурора Арабской Республики Египет Хамады Эль-Сави. В Каире Краснов обсудит вопросы двустороннего взаимодействия. В рамках деловой поездки запланированы рабочие встречи с египетским коллегой и другими официальными лицами.

В июне 2022 года Хамада Эль-Сави приезжал в Россию по российского коллеги. Он принял участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, была подписана Программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Арабской Республики Египет на 2022–2024 годы.

В рамках ее реализации в Москве и Каире проведены круглые столы о противодействии киберпреступлениям и неправомерному использованию виртуальной валюты, защите прав предпринимателей. Позднее египетская делегация прибудет в столицу России. Дипломаты обсудят вопросы противодействия терроризму и экстремизму.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что состоялась встреча генпрокурора России Игоря Краснова с председателем верховного суда Ирана Сейедом Ахмадом Мортазави Могаддамом.

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Генпрокурор России Краснов впервые прибыл в Египет с рабочим визитом

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